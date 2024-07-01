بالفيديو.. ليلى عبد اللطيف تفجر الجدل بتوقع مصرع فنان وتورط آخر في فضيحة!

فجرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن توقعاتها الجديدة المتعلقة بالوسط الفني، والتي أخبرت من خلالها عن مصرع فنان وتورط آخر في فضيحة.

وقالت ليلى عبد اللطيف في مقابلة مع برنامج “ساعة الصفر” على قناة “الجديد” اللبنانية: “هناك ممثل عربي معروف سيتعرض لفضيحة بسبب تقديم شكوى ضده بالصوت والصورة بتهمة الاختلاس والتزوير”.

وأضافت “قد نراه وراء القضبان بسبب هذه الفضيحة التي أراها مرتبطة بسيدة أعمال عربية وسنراها على وسائل الإعلام تفضح هذا الممثل، وكل قضايا الاحتيال والتزوير التي طالت عدد من الأشخاص”.

وذكرت العرافة اللبنانية أنها تتوقع مقتل أحد الفنانين حيث أفادت: “سنسمع عن مقتل أحد الفنانين من الصف الأول بطريقة غامضة.. حادث مؤسف أو عملية قتل مقصودة”.

وأشارت إلى أن مقتل الفنان مرتبط بالأموال، ولم تكشف عن هوية من تحدثت عنهما.

وشملت توقعات عبداللطيف، أيضا، بعض المشاهير مثل الفنان أحمد العوضي وزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكذلك المطربة شيرين عبدالوهاب التي تمر بأزمات خلال الفترة الحالية.

وقالت عبد اللطيف: “شيرين ستعود لنجاحاتها السابقة على خشبة المسرح ولن تسقط أبدًا، كما ستنجح أكثر من الأول ومحدش هيقدر يوقعها ولا حتى نفسها، وأكيد هتحيي حفلاتها في لبنان لأن الجمهور اللبناني يحبها”.

أما عن ياسمين والعوضي، فعلقت: “ما كنت أتمنى لهما الطلاق وسيعودان في عمل فني، سواء فيلم أو مسلسل، هيكسر الدنيا، وصداقتهما ستكون أقوى، وياسمين ستعود للتمثيل بشكل أقوى، كما ستغني في أعمال استعراضية مثل سعاد حسني”.

معلومات خطيرة بشأن مصدر توقعات ليلى عبد اللطيف!

ولطالما تصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف التريند عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تحقق عدد من التنبؤات التي أطلقتها في وقت سابق من العام 2024.

وكانت العرافة الشهيرة قد تحدثت عن طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، زلزال اليابان، أحداث الإكوادور، هجمات ضد الحوثيين في اليمن، انتشار الأوبئة، علاج جديد للسرطان، تأهل الفريق المصري للدور 16 من بطولة أمم إفريقيا، وكلها أمور حدثت بالفعل، ما جعل البحث عن هويتها يتصدر محركات البحث.

ولأنها تنبأت بوقوع كوارث طبيعية مرعبة في بعض البلدان كلبنان والإمارات واغتيال رئيس دولة عربية، وبعض القادة البارزين، وحكم امرأة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد زاد الاهتمام بمعرفة مصدر توقعاتها التي أربكت العالم.

في ذات السياق حذر نشطاء من تصديقها، حيث تداولوا عبارة: “كذب المنجمون ولو صدقوا” بشكل لافت مخافة أن يقع الناس في فخ الشرك بالله، وبين من يرى بأنها تستعين بالجن، ومن يؤكد بأنها تتبع الماسونية، أثير جدل واسع، علقت عليه بالقول إن سرها لا يعلمه إلا الله.

وقال الدكتور هيثم طلعت، المختص في الرد عن الملحدين وملف الإلحاد إن ليلى عبد اللطيف لا كاهنة ولا ماسونية، وإنما تنتسب لما هو أخطر من ذلك والذي تنضوي تحته كل تلك المسميات بما فيها العلاج بالطاقة وهي ما يعرف بـ “القبالة”.

وأوضح الدكتور أن القبالة مستمدة من كلمة “قبل” بمعنى يقبل التوقعات والخواطر التي تأتيه، والتي تكون مصحوبة بمدد شيطاني، حيث تستغل حركة القبالة اليهودية هذه، الأشخاص في تحريف الدين وتخريب ثوابت الشريعة ونشر الفوضى الأخلاقية والكهانة والعرافة والسحر والكفر بالله.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب كان قد وجه سؤالًا للمنجمة ليلى عبداللطيف قائلًا: بتعرفي إزاي اللي هيحصل هل لك علاقة بالجن؟ وذلك بشأن مصدر توقعاتها بعد صدق توقع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت ليلى عبد اللطيف: “لو كنت رديت على نيشان وقولتله ياسمين والعوضي مش راح يطلقوا، كان بردو الناس اتكلمت.. واللي بيقول جن، هو يعني الجن فاضي يروح بيوت الفنانين يشوف مين أطلق ومين لأ.. والله عيب”.

وأضافت: “لا مخططات ولا جن ولا ماسونية، والله عيب. أنا متجوزة وعندي أولاد وحفيد لو شافوا حاجة من الكلام ده مكنش حد قرب مني”.

وتابعت: “سري لا يعلمه إلا الله.. أنا سألت شيخ كبير عن حالتي وقالي يوضع سره في أضعف خلقه، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي”.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17جانفي 1958، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وتنبأت بأحداث عالمية كثيرة، وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث لقبها البعض بسيدة التوقعات، بينما رجح آخرون بأنها تعمل مع جهات معينة وتطبق أجندة مسطرة.