بالفيديو.. ليلى علوي تثير الجدل وهي تطلب العفو أمام الكعبة!

أثارت الفنانة المصرية ليلى علوي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر ستوري حسابها على إنستغرام لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، حيث كانت ترتدي الحجاب وتدعو الله وتناجيه بكل خشوع.

وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.

وتعجب البعض من ارتدائها للملابس الفاضحة في مهرجان البحر الأحمر بجدة دون مراعاة لقداسة المكان، ثم آدائها للعمرة بحجاب يغطي كامل الجسد، مؤكدين أن أغلب الفنانين يعانون من التناقض وربما الانفصام.

في ذات السياق عبر نشطاء عن فرحتهم بآداء الفنانة للعمرة وتمنوا أن تكون بداية لتوبة نصوح، خاصة وأنها ظهرت في المقطع وهي تردد: “يا رب عفوك”.

يذكر أن ليلى علوي أدت مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.