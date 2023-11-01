بالفيديو.. ليلى علوي تكشف عن أمنيتها الخاصة بفلسطين منذ التسعينيات

كشفت الفنانة المصرية، ليلى علوي عن أمنيتها في تقديم دور أم فلسطينية منذ التسعينيات، والمشاركة في فيلم عالمي عن فلسطين دون مقابل.

وقالت ليلى علوي خلال لقائها في برنامج “Scoop With Raya”: “أنا من زمان من التسعينيات كنت بحلم أقدم دور أم فلسطينية لكن مجاتش الفرصة”.

وأضافت: “النهاردة أنا حلمي كبر أكتر، نفسي أشارك في فيلم سواء بالفكرة أو البحث مش شرط اشتغل فيه، والفيلم يصل للعالمية يشرح الحقيقة اللي حاصلة”.

وتابعت: ” للأسف بعض الحكومات الغربية في أوروبا بيضحكوا على شعوبهم مع أن الشعوب متأثرة وأنا بشكر الناس اللي حاسه وشايفه وبتعبر عن رأيها بالحقيقة”.

وختمت: “كلنا موجوعين ليه الحياة تبقى بالقسوة دي ناس محبوسة الحمد لله أنهم شايفين السما”.

وكانت ليلى علوي دعت لتقديم فيلم سينمائي عن القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج et بالعربي: “أنا موجوعة أوي وحزينة أوي والحق هيرجع وفلسطين عربية وأنا زهقت من الكلام ويجب الاتحاد هل هنفضل نتكلم فقط لازم اتحاد لأن فلسطين عربية، هل يستمر الاحتلال في الاغتصاب والاستعمار”.

ليلى علوي قالت إنها تتمنى المشاركة في فيلم عن القضية الفلسطينية يصل للعالمية

وأكدت ليلى علوي أنها تدعو لتقديم فيلم عالمي يتحدث عن القضية الفلسطينية، دون تقاضي أجر فيه، دعما للشعب الفلسطيني.