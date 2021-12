بالفيديو.. مؤرخ مصري يروي قصة هتاف”وان تو ثري فيفا لالجيري” وأصله

روى المؤرخ والكاتب المصري، الدكتور عادل سعد، قصة الهتاف الجزائري الشهير “وان تو ثري فيفا لالجيري”، كما تحدث عن أصله.

وعاد المؤرخ في مقابلة تلفزيونية عبر فضائية “أون تايم” الرياضية، أكثر من سبعة عقود إلى الوراء ليكشف للعرب، كيف وُلد الهتاف الجزائري من رحم ثورة المليون ونصف المليون شهيد.

وقال سعد بأنه بحث في موضوع الهتاف ووجد وراءه قصة عظيمة جدا، مثنيا على ارتباط الفنانين الجزائريين بكرة القدم، وأعطى مثالا بالشاب حسني الذي مارس اللعبة مع نادي وهران، ودحمان الحراشي الذي غنى لاتحاد الحراش.

عن أصل الهتاف أوضح المؤرخ بأنه يعود لخمسينيات القرن الماضي حيث أراد الجزائريون إيصال صوتهم للعالم بأنهم يريدون الاستقلال عن فرنسا وخرجوا بهتاف “we want to be free”.

ويتكون شعار “وان تو ثري فيفا لالجيري” من ثلاثة لغات، حيث تم تركيبه من ثلاثة أرقام باللغة الإنجليزية، وكلمة “فيفا” باللغة الإسبانية وكلمة “ألجيريه” التي تعني “الجزائر” باللغة الفرنسية، في رسالة كان الهدف منها أيضا أن يصل صوت فوز الجزائر على المستعمر القديم إلى جميع دول العالم.

وأضاف بأنه بعد نجاح الرسالة وحصول الجزائر على استقلالها، حاول المحاربون البحث عن ذاتهم في عالم كرة القدم، وكانت البداية الحقيقية في النصف الأول من سبعينات نفس القرن، حين هزموا شيفيلد يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-1.

ثم جاءت المباراة التي جلبت الهتاف، وهي نهائي دورة الألعاب البحر المتوسط عام 1975 على ملعب “5 جويلية” ضد المنتخب الفرنسي.

في ذات السياق تحدث سعد عن النشيد الوطني الجزائري، لافتا إلى أنه الوحيد الذي يتكلم عن الدولة الاستعمارية، ومفتخرا بكون ملحنه مصريا.

وأضاف أنه بعد هدف الجزائر الثاني في شباك الديوك، الذي سجله من وصفه “ملك الدقائق الأخيرة” بطروني عمر بطروني، جاء الهتاف الذي هز مدرجات الملعب “وان تو ثري فيفا لالجيري” ومنذ ذلك الحين أصبح المفضل للمشجعين.

ويعتبر شعار “وان تو ثري فيفا لالجيري”، واحدا من أقوى الهتافات التي لا يزال يرددها الجمهور الجزائري جيلا بعد جيل، وينظر إليه اليوم باعتباره مصدر قوة للاعبين الجزائريين فوق أرضية الميدان.