بالفيديو.. مؤسسة “أفيار” تعلن عن اتفاقيات لبيع الأضاحي بالتقسيط

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي، عن إمكانية شراء أضاحي العيد بالتقسيط وبدون فوائد ربوية.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أكد لمين دراجي وجود اتفاقيات تمكن المؤسسات التي لديها خدمات اجتماعية من شراء الأضاحي من المؤسسة الوطنية بالتقسيط.

وأوضح المتحدث ذاته أن العديد من الشركات والمؤسسات بدارت بالإمضاء على هذه الإتفاقيات التي تسمح بدفع ثمن الأضحية بالتقسيط المريح.

وعن التفاصيل قال دراجي، أن الاتفاقية تُمكن المستفيد من دفع ما بين 20 و25 بالمائة من السعر، بينما يكون الباقي على دفعات وهذا بدون فائدة.

وفي السياق ذاته، كشف ضيف المورنينغ عن منح تراخيص للمربين تمكنهم من التنقل إلى ولايات أخرى من أجل بيع المواشي بطريقة مباشرة وبدون وسيط.

وعن تفاصيل العملية، أوضح المسؤول أنه يتعين فقط على المربي التوجه نحو المصالح الفلاحية للولائية التي يقطن بها لطلب رخصة التنقل.

وبعد استلام الرخصة والتنقل إلى الولاية المرغوب بها، يتم تحديد المناطق التي يُمكن للمربي أن يعرض فيها سلعه وهذا تحت رقابة أمنية وتجارية وكذا فلاحية.