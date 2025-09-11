بالفيديو.. مؤيدون لفلسطين يهاجمون ترامب أثناء تناوله العشاء في مطعم

هاجم محتجون مؤيدون لفلسطين الرئيس الأمريكي في مطعم محلي في العاصمة واشنطن مرددين هتافات “حرروا فلسطين” ووصفوه بـ”هتلر العصر”.

وقعت الحادثة بعد أن دخل ترامب، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، مطعم “جو للمأكولات البحرية” على بُعد بضعة مبان من البيت الأبيض.

صرح ترامب للصحفيين بأنه كان يتناول الطعام في الخارج ليُظهر مدى الأمان الذي أصبحت عليه العاصمة منذ حملته الفيدرالية على الجريمة.

لكن ترامب واجه ناشطين من جماعة “كود بينك” الشعبية، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على موقع “اكس” وراحوا يهتفون: “حرروا واشنطن، حرروا فلسطين، ترامب هو هتلر العصر”.

وقف دونالد أمام المتظاهرين، مبتسما قليلا، قبل أن يُشير لرجال الأمن بمرافقة الناشطين إلى خارج المطعم، وأثناء اقتيادهم، قالوا إن ترامب “يرهب غزة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم”.

ونشر الرئيس الأمريكي قوات من الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في العاصمة الشهر الماضي، عقب اعتداء وقع في 3 أوت على موظف سابق في وزارة كفاءة الحكومة، والذي حدث أثناء محاولة سرقة سيارة.

كما أمر ترامب الحكومة الفيدرالية بالسيطرة على إدارة شرطة العاصمة واشنطن، وصرح للصحفيين في 2 سبتمبر أن واشنطن خالية من الجرائم، وقال: “يمكنكم الذهاب والتنزه مع أطفالكم وزوجاتكم، يمكنكم المشي في منتصف الشارع، لن يُطلق عليكم النار”.

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان لها أن ترامب وفريقه “استمتعوا بتناول السلطعون والروبيان والسلطة وشرائح اللحم والحلوى” في المطعم، دون أن تذكر الحادثة التي وقعت له، بحسب موقع usatoday.