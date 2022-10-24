بالفيديو.. ماذا تفعل قطعان الأغنام في قلب مدريد؟

اجتاحت المئات من رؤوس الأغنام قلب العاصمة الإسبانية مدريد، إحياء لمهرجان “لا تراشومانيكا” التقليدي السنوي، الذي أصبحت احتفالا رسميا منذ 1994.

ففي تلك السنة، سمحت البرلمان الإسباني لرعاة الغنم بقطع شوارع العاصمة مدريد، في طريقها من المراعي الصيفية إلى قراها الأصلية، بالتزامن مع قدوم الخريف.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد بلغ عدد القطعان التي عبرت شوارع العاصمة في المهرجان، 1200 خروفا و200 عنزة، وسط حضور جمع غفير من الفضوليين.

ويعود تاريخ المهرجان إلى عام 923، وقد كانت الأغنام تسلك طريقا ريفيا قبل 1994، بعد الاعتراف بالمهرجان من قبل البرلمان.