بالفيديو.. مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع

تسبب البرازيلي مارسيلو في إصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز، خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس، ببوينس آيرس.

وتعرض لوتشيانو سانشيز، البالغ 29 عاما، لكسر في ساقه اليسرى، بعد مراوغة من مارسيلو، الذي يلعب في صفوف فلومينينسي البرازيلي.

Ouch 😣 I think this is one of the worst I’ve seen 🤢 marcelo was shown a red card and left the pitch in tears

