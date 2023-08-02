بالفيديو.. مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع

تسبب البرازيلي مارسيلو في إصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز، خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس، ببوينس آيرس.

وتعرض لوتشيانو سانشيز، البالغ 29 عاما، لكسر في ساقه اليسرى، بعد مراوغة من مارسيلو، الذي يلعب في صفوف فلومينينسي البرازيلي.

Ouch 😣 I think this is one of the worst I’ve seen 🤢 marcelo was shown a red card and left the pitch in tears pic.twitter.com/QhOovHMMT1 — Suzesport.com (@SuZeSport) August 2, 2023

وتلقى مارسيلو، بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب باكيا متأثرا بالإصابة القوية التي تسبب فيها للاعب الفريق المنافس.

Marcelo just accidentally broke Luciano Sanchez’s leg in the Libertadores. Horrible scenes. He got a red card & left the pitch in tears. pic.twitter.com/yP4A3NM9Sb — Neymoleque | Fan 🇧🇷 (@Neymoleque) August 1, 2023

ووقع الحادث في الدقيقة 56 من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسيتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ماراكانا لنيل بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي.