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رياضة

بالفيديو.. مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع

عمر سلامي
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بالفيديو.. مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع
ح.م
البرازيلي مارسيلو

تسبب البرازيلي مارسيلو في إصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز، خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس، ببوينس آيرس.

وتعرض لوتشيانو سانشيز، البالغ 29 عاما، لكسر في ساقه اليسرى، بعد مراوغة من مارسيلو، الذي يلعب في صفوف فلومينينسي البرازيلي.

وتلقى مارسيلو، بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب باكيا متأثرا بالإصابة القوية التي تسبب فيها للاعب الفريق المنافس.

ووقع الحادث في الدقيقة 56 من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وسيتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ماراكانا لنيل بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي.

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