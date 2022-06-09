بالفيديو.. ماكرون يتحدث عن عودة زيدان إلى الدوري الفرنسي

لا يخفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في عودة نجم كرة القدم ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، إلى الدوري الفرنسي.

وقد صرّح الرئيس إيمانويل في حديث لإذاعة محلية، بأنّ عودة زيدان إلى الملاعب الفرنسية، سيكون أمرا “رائعا”، حسبه.

وكان حديث ماكرون في سياق إجابته على سؤال حول ما إذا كان قد كلّم زيدان بشأن تدريب ناد فرنسي، مثلما ساهم في إقناع كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان.

وقال ماكرون:”لم أتحدث إلى زين الدين زيدان (بهذا الشأن)، لكنني معجب به كثيرا كلاعب ومدرب”.

وأضاف:”نريد أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب موهوب مثل زيدان”. قبل أن يتابع:”من أجل تألق فرنسا، آمل أن يعود مرة أخرى، لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون ذلك رائعاً”.