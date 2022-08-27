-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 10 ولايات
الجزائر

بالفيديو.. ماكرون يزور “ديسكو مغرب” في وهران

الشروق أونلاين
  • 240
  • 0
بالفيديو.. ماكرون يزور “ديسكو مغرب” في وهران
ح.م
"ديسكو مغرب" الأيقونة الجديدة لمدينة وهران

مواصلة للزيارة الرسمية التي يجريها إلى الجزائر، حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة بوهران، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وقام ماكرون بجولة في شوارع وهران، وكان مقر شركة الإنتاج الفني الشهيرة “ديسكو مغرب” إحدى محطاتها، حيث التقى الرئيس الفرنسي هناك بجمع من المواطنين الجزائريين.

كما التقط ماكرون، الذي استقبل في المكان الذي أصبح أيقونة للمدينة، براية جزائرية كبيرة في مدخل الشركة، مع هتافات “One Two Three Viva l’Algérie”، صورة تذكارية مع مؤسس الشركة بوعلام بن حوّة (68 سنة).

مقالات ذات صلة
لا إحصاء للفئات المستحقة للدعم بالورقة والقلم!

لا إحصاء للفئات المستحقة للدعم بالورقة والقلم!

1600 نقطة بيع لتسويق الكتب المدرسية

1600 نقطة بيع لتسويق الكتب المدرسية

الدخول المدرسي

الدخول المدرسي

التحقيق في عودة طائرات شبه فارغة من أوروبا

التحقيق في عودة طائرات شبه فارغة من أوروبا

زيت مائدة الجزائريين لتشحيم آلات مصنع أجنبي بوهران

زيت مائدة الجزائريين لتشحيم آلات مصنع أجنبي بوهران

الحماية المدنية تعلن إخماد جميع الحرائق

الحماية المدنية تعلن إخماد جميع الحرائق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد