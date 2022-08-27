بالفيديو.. ماكرون يزور “ديسكو مغرب” في وهران

مواصلة للزيارة الرسمية التي يجريها إلى الجزائر، حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة بوهران، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وقام ماكرون بجولة في شوارع وهران، وكان مقر شركة الإنتاج الفني الشهيرة “ديسكو مغرب” إحدى محطاتها، حيث التقى الرئيس الفرنسي هناك بجمع من المواطنين الجزائريين.

كما التقط ماكرون، الذي استقبل في المكان الذي أصبح أيقونة للمدينة، براية جزائرية كبيرة في مدخل الشركة، مع هتافات “One Two Three Viva l’Algérie”، صورة تذكارية مع مؤسس الشركة بوعلام بن حوّة (68 سنة).