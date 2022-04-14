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بالفيديو.. ماكرون يهاجم لوبان من خلال فتاة محجبة

سمية سعادة
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بالفيديو.. ماكرون يهاجم لوبان من خلال فتاة محجبة
أرشيف

في إطار حملته الانتخابية التي قادته إلى مدينة ستراسبورغ، يوم الثلاثاء، تبادل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ماكرون، الحديث مع فتاة محجبة حول المساواة بين الجنسين.
وأمام الكاميرات التي كانت تحاصر المكان، سألت شابة تريدي الحجاب ماكرون إذا كان يؤيد ” النسوية” أو “الفيمينست” فرد بالإيجاب، ليطرح عليها نفس السؤال لتجيب بنعم.
واستأذن ماكرون الفتاة ليطرح عليها سؤالا: “هل ارتديت الحجاب باختيارك أم أنه فُرض عليك؟ فردت أنها ارتدته برغبتها.
واستطرد ايمانويل قائلا أمام شاشات الكاميرا :”أن يكون لديك فتاة ترتدي الحجاب في ستراسبورغ وتقول “هل تؤيد “النسوية” فهذه أفضل إجابة على كل هذا الهراء الذي أسمعه في مواجهة ماري لوبان التي تقترح حظر الحجاب في الأماكن العامة”.

ووصف بعض الفرنسيين، الذين تابعوا الفيديو الذي صوّر الحوار القصير الذي دار بين الفتاة المحجبة وماكرون، بأن هذا الأخير “ذكي جدا” و “سياسي ماهر” لكونه” لعب” بورقة الحجاب في واحدة من أكبر المدن الفرنسية، من أجل تشويه سمعة الخصم، ناهيك عن “موهبته في التواصل” مشيرين في الوقت نفسه بأنه من الصعب إخراج لوبان من المنافسة رغم كل ما يقوله ماكرون.
في سياق آخر، اتهم ماكرون خلال زيارته لستراسبورغ، ماري لوبان بأن لديها خطة سرية لإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي لكنها لم تجرؤ على الإعلان عنها أمام الناخبين، مضيفا بأن منافسته ستتبع المسار الذي سلكه ديفيد كاميرون، والذي سينتهي بانفصال فرنسا عن الاتحاد الأوروبي، حسب ما نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية.

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