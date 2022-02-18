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بالفيديو.. ما حقيقة تقليد شاب صيني للشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. ما حقيقة تقليد شاب صيني للشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر شابّاً صينياً يُقلّد صوت الشيخ المصريّ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.

يظهر في الفيديو شاب يعتمر قبّعة بيضاء، وهو يتمتم بما يتوافق مع التلاوة المسموعة للآية الثامنة والسبعين من سورة الأنبياء التي تتحدّث عن سليمان وداوود.

وجاء في التعليقات المرافقة “إبداع صينيّ في تقليد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد”.

وبحسب ما أفاد تقرير فرانس برس حول صحة الأخبار فإن الفيديو مركّب والصوت المسموع فيه ليس للشابّ بل مقتطع من تلاوة بصوت القارئ المصريّ نفسه، والشاب لا يفعل شيئاً سوى التمتمة على خلفيّة صوت التلاوة.

إثر ذلك، أرشد التفتيش على موقع يوتيوب باستخدام كلمات “عبد الباسط-سورة الأنبياء” إلى المقطع الصوتيّ نفسه منشوراً على قناة تحمل اسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويتابعها أكثر من أربعة ملايين شخص.

وأضاف التقرير أن الشاب أوضح عبر حسابه على تيك توك صراحةً أن الصوت المسموع في المقطع هو صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لا صوته هو.

إضافة إلى ذلك، يُعرّف هذا الشاب عن نفسه أنه مسلم من إندونيسيا، وليس صينياً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.

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