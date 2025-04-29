بالفيديو.. ما قصة الاستيلاء على رفات حافظ الأسد بعد نبش قبره؟

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث عن استيلاء رفات الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، كما تم تداول مقطع فيديو أثار جدلا واسعا.

وفي هذا الشأن، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين أقدموا على نبش قبر الأسد الأب، في مدينة القرداحة في الساحل على دفعات خلال زيارات متكررة لمسلحين ومدنيين، حيث أخرجوا الرفات من القبر.

فيديو (مجهولون) ينبشون قبر المجرم الهالك حافظ الأسد في مدينة #القرداحة فيديو صور في 18 نيسان 2025، يظهر نبش قبر حافظ الأسد في مدينة #القرداحة من قبل مجهولين. عملية النبش غير معلومة التاريخ، لكن من الواضح أن رفات الأسد فقدت أيضًا… pic.twitter.com/Bk5mIMQccs — Ali Al Barghouth (@AliAlBarghout) April 27, 2025

يذكر أنه بعد فرار بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 أضرم مسلحون النار في ضريح والده، كما أظهرت صور وفيديوهات متداولة على نطاق واسع، القبر بعد نبشه.

ويقع قبر حافظ الأسد في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل.

وبعد 4 أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان السيطرة على دمشق، تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لوصول مسلحون إلى قبر حافظ الأسد.

وكان سكان القرداحة أزالوا تمثال الأسد الأب، قبل وصول وفد قوات المعارضة.