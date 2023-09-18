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بالفيديو.. ما قصة “المنزل المعجزة” الذي لم يتأثر بفيضانات درنة!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. ما قصة “المنزل المعجزة” الذي لم يتأثر بفيضانات درنة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمنزل وصفوه بالمعجزة بعدما بقي حسبهم صامدا في وجه الفيضانات التي اجتاحت درنة الليبية.

يظهر المنزل في الفيديو وكأنه حديث البناء، حيث لم تصب جدرانه أو أبوابه ونوافذه بأية أضرار، رغم أن بقية المنازل من حوله جرفت بعيدا ولم يبق إلا المكان فارغا، حسب RT.

وقال ناشرو الصور إن “المنزل المعجزة” بقي صامدا وسط درنة، حتى أنه بقي محافظا على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل.

@akrm1984

#ااجزائر🇩🇿_تونس🇹🇳_المغرب🇲🇦 #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #مصراته_الصمود🇱🇾🇱🇾🔥😌 #العجيلات_صبراته_طرابلس_ليبيا_تونس #العجيلات_الزاويه_صبراتة_طرابلس

♬ الصوت الأصلي – العجيلي الرحال🇱🇾+🇩🇿

وتفاعل نشطاء مع قصة المنزل، حيث ارتأى الكثيرون بأن صاحبه من أصفياء الله الذين نجاهم من الكارثة لحسن أخلاقه وطيب أفعاله، بينما شكك البعض في حقيقة الصور لأن شكل المنزل لا يتماشى إطلاقا مع بقية المشهد في المدينة، التي عمتها الفوضى ودمرتها بشكل كبير.

يذكر أن الإعصار المتوسطي “دانيال” اجتاح يوم الأحد 10 سبتمبر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

وأظهرت مقاطع مصورة أشخاصا يتحسرون على أماكن كانت عامرة وفجأة أصبحت خاوية على عروشها.

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