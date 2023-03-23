بالفيديو.. مبابي ونيمار يقدمان تهاني النادي الباريسي بحلول شهر رمضان

هنأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم نادي باريس سان جيرمان تهنئته للأمة الإسلامية، عبر نجوم الفريق، وفي مقدمتهم كليان مبابي، ونيمار.

ونشر النادي الفرنسي، مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر فيه بعض نجوم الفريق، وهم يرددون “رمضان كريم”، وأبرزهم كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

وأرفق نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو، بعبارة: “رمضان كريم لكل المسلمين حول العالم”.