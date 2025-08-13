بالفيديو.. مبابي يتألق في أول ظهور له بالقميص رقم 10

تألق نجم ريال مدريد، كيليان مبابي في أول ظهور له بالقميص رقم 10 مع النادي الملكي.

وفاز نادي ريال مدريد وديا بالنمسا على فريق تيرول النمساوي في إطار استعدادات النادي الملكي للموسم الجديد 2025-2026.

وعرفت المباراة تألق كيليان مبابي، حيث سجل أول أهدافه بالقميص رقم 10، الذي حصل عليه بعد رحيل لوكا مودريتش.

وتمكن ريال مدريد من زيارة شباك المنافس في د10 عن طريق ميليتاو، وبعد ثلاث دقائق، ضاعف مبابي الفارق بعد تمريرة حاسمة من أردا غولر.

وواصل المهاجم الفرنسي تألقه خلال الشوط الثاني، ففي الدقيقة 59، وبعد تمريرة متقنة من تشواميني، أضاف مبابي الهدف الثالث.

وسجل رودريغو ، الذي دخل بديلا ، الهدف الرابع في الدقيقة 82 بعد تبادل للكرة مع مبابي.