بالفيديو.. مبابي يحتفل بعيد ميلاده الـ25 بأفضل طريقة

احتفل نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعيد ميلاده الخامس والعشرين بأفضل طريقة، وذلك بتسجيله ثنائية في فوز ناديه على ضيفه ميتز.

وفاز باريس سان جيرمان على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب “بارك دي برانس” في باريس، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي الهدفين الثاني في د61، والثالث في د83، ليرفع بذلك رصيده إلى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

و ذكرت شبكة “أوبتا” أن مبابي بات أول لاعب في الدوري الفرنسي، يهز الشباك هذا الموسم في يوم عيد ميلاده.

1️⃣1️⃣0️⃣ أهداف في حديقة الأمراء ‼️@KMbappe أضحى أفضل هداف في تاريخ ملعب حديقة الأمراء بقميص باريس سان جيرمان! 🔝 الفتى الذهبي ينضم إلى إدينسون كافاني برصيد 110 أهداف! 👏#PSGFCM – #MatchDeLaSolidarité pic.twitter.com/4bLz811CCI — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 20, 2023

وسلط الحساب الرسمي للنادي الباريسي على “إكس”، الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لمبابي.

وأوضح أن مبابي البالغ 24 عاما رفع رصيده إلى 110 أهداف ليتساوى مع كافاني كأكثر نجوم باريس تسجيلا للأهداف على ملعب “حديقة الأمراء”.