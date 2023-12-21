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رياضة

بالفيديو.. مبابي يحتفل بعيد ميلاده الـ25 بأفضل طريقة

عمر سلامي
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بالفيديو.. مبابي يحتفل بعيد ميلاده الـ25 بأفضل طريقة
ح.م
كيليان مبابي

احتفل نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعيد ميلاده الخامس والعشرين بأفضل طريقة، وذلك بتسجيله ثنائية في فوز ناديه على ضيفه ميتز.

وفاز باريس سان جيرمان على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب “بارك دي برانس” في باريس، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي الهدفين الثاني في د61، والثالث في د83، ليرفع بذلك رصيده إلى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

و ذكرت شبكة “أوبتا” أن مبابي بات أول لاعب في الدوري الفرنسي، يهز الشباك هذا الموسم في يوم عيد ميلاده.

وسلط الحساب الرسمي للنادي الباريسي على “إكس”، الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لمبابي.

وأوضح أن مبابي البالغ 24 عاما رفع رصيده إلى 110 أهداف ليتساوى مع كافاني كأكثر نجوم باريس تسجيلا للأهداف على ملعب “حديقة الأمراء”.

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