بالفيديو.. مبابي يسجل هدفا جميلا ويغادر تربص “الديوك”

يواصل النجم كيليان مبابي تألقه، حيث سجل هدفا جميلا مع منتخب فرنسا في مواجهة أذربيجان لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح مبابي باب التهديف في د45 +2 بعد سلسلة من المراوغات، ليسدد الكرة معلنا عن أول أهداف المباراة، التي حسمها “الديوك” بثلاثية نظيفة.

ولم يتمكن قائد منتخب فرنسا، من إكمال المباراة، بعدما تعرض لإصابة في د82، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان.

وأعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد، تعرض لإصابة جديدة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة أذربيجان، وسيعود إلى مدريد، مما يعني غيابه عن رحلة فرنسا إلى أيسلندا.

وأوضح الاتحاد أنه تم السماح لمبابي بالعودة إلى ناديه ريال مدريد”، مؤكداً أنه “لن يتم استدعاء بديل له”.