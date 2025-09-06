-- -- -- / -- -- --
رياضة

بالفيديو.. مبابي يعادل رقم تييري هنري

الشروق أونلاين
كيليان مبابي

عادل النجم الفرنسي كيليان مبابي، إنجاز مواطنه تييري هنري، بعدما رفع رصيده من الأهداف مع منتخب “الديكة” إلى 51 هدفا.

وسجل مبابي هدفًا في شباك أوكرانيا في د 82، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، الجمعة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 51 هدفًا في 91 مباراة دولية، ليعادل رقم الأسطورة الفرنسية تييري هنري.

وبات مبابي على بعد 6 أهداف فقط من بلوغ صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، التي يتربع عليها أوليفييه جيرو بـ57 هدفًا قبل اعتزاله الدولي في عام 2024.

وسيكون نجم ريال مدريد، هذا الثلاثاء، أمام فرصة تعزيز رصيده وتقليص الفارق، عندما يلتقي منتخب فرنسا مع  أيسلندا في إطار الجولة الثانية من التصفيات.

