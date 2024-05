بالفيديو.. مبابي يعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن النجم كيليان مبابي رسميا رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، والدوري الفرنسي، نهاية الموسم الحالي.

وأكد مبابي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إنه لن يمدد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال كيليان مبابي: “سأنهي مغامرتي قريبا، سألعب آخر مباراة لي في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد، ضد تولوز “.

وأضاف: “من الصعب جدا مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي، أوجه الشكر للمدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتيي وإنريكي وزملائي والجماهير”.

وانضم مبابي، إلى باريس سان جرمان عام 2017، قادما من موناكو، ومدّد عقده في عام 2022 حتى 2024، غير أن أصر خلال الصيف الماضي، على عدم تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في النادي الباريسي.

وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، فابريزيو رومانو، إن مبابي يستعد للانتقال إلى ريال مدريد، مثلما تم الاتفاق عليه منذ فيفري الماضي.

⚪️🇫🇷 Real Madrid and Kylian Mbappé, all set to happen since February…

…and here we go, coming soon. ⏳🐢 pic.twitter.com/WbelHjIZL2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024