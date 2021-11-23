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جواهر

بالفيديو.. متسولة تستخدم آيفون 11 بروماكس بأحد شوارع إسطنبول!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. متسولة تستخدم آيفون 11 بروماكس بأحد شوارع إسطنبول!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمتسولة تستخدم هاتفا من طراز آيفون 11 بروماكس بأحد شوارع إسطنبول.

وتظهر المتسولة في المقطع الذي صوره أحد المارة وهي تفترش الأرض وتمسك بيديها الآيفون، الذي تستخدمه خفية عن أعين الناس، حيث تعمد لوضعه تحت عباءتها إذا ما اقترب أحد نحوها.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة، إذ أكد الكثيرون بأنها مجرد محتالة، خاصة وأنها تغطي كامل جسدها بعباءة وتضع النقاب.

وقال مصور الفيديو أن “المرأة نزلت للتو من سيارتها الفاخرة، من نوع “فولكس فاجن” وجلست هنا. وهي تحمل هاتف آبل آيفو 11 برو ماكس”.

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