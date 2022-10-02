بالفيديو.. متظاهرون يضرمون النار في مقر سفارة فرنسا ببوركينافاسو
دانت فرنسا مساء السبت “بأشد العبارات” الهجمات ضد سفارتها في بوركينافاسو، مشدّدة على أن “سلامة مواطنيها” هي “أولوية”، وذلك غداة انقلاب عسكري شهده البلد الإفريقي.
واستهدف متظاهرون مؤسستين فرنسيتين واضرموا حريقا أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو وفق مراسل وكالة فرانس برس، وآخر أمام المعهد الفرنسي في بوبو ديولاسو بحسب شهود في المدينة الواقعة بغرب البلاد.
وأضافت المعلومات أن النيران نشبت في مبنى السفارة وسط سماع دوي إطلاق نار في الوقت الذي خرج فيه متظاهرون إلى الشوارع احتجاجاً على تصرّفات العسكر.
وذكرت مصادر أخرى، أن محتجين مناهضين لباريس أضرموا النار في حرم السفارة الفرنسية، كما نشروا مقاطع مصوّرة عبر تويتر تظهر الحادثة.
Anti-French protest in Burkina Faso
The demonstrators set the French Embassy campus on fire.
pic.twitter.com/VX5wnYYabs
— özlem (@alykmzlm_brv_z) October 1, 2022
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في تصريح لوكالة فرانس برس “ندين بأشد العبارات أعمال العنف ضد سفارتنا”، وأضافت “شُكّلت خلية أزمة في واغادوغو وتمت تعبئة فرقنا (…) من أجل سلامة مواطنينا التي تعد أولويتنا”.
🇧🇫🇫🇷Protesters storm the French embassy in Burkina Faso.
One of the main reasons for the overthrow of Damiba by his colleagues from the Patriotic Movement for Preservation and Restoration was the complete failure of his counter-terrorism program. #Europe #France #BurkinaFaso pic.twitter.com/Ieuv0aS1eI
— Isa Baysarov (@baysarov85) October 2, 2022
ويسود غموض في بوركينا فاسو، حول الجهة التي تقود البلاد بعد صدور بيان يؤكد وجود انقسام في الجيش وعدم اعتراف وحدات منه بعزل رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت-كولونيل هنري سانداوغو داميبا.
•جيوسياسة: بوركينا🇧🇫 فرنسا🇫🇷
ببوركينا فاسو نار تلظّى: مع مساء اليوم، تجلى الصراع بين كتلة فرنسا و روسيا🇷🇺.
نتج عنه أن الشارع ببوركينا استهدف المعاهد، القنصلية، الخطوط الجوية الفرنسية، والسفارة الفرنسية
بعد تأكيد الانقلابيين أن فرنسا تعيقهم لرغبتهم تغيير الحليف( أي طرد فرنسا) pic.twitter.com/IS0IeXWYNY
— Idriss C. Ayat 🇳🇪 (@AyatIdrissa) October 2, 2022
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية ان هذه الهجمات “هي صنيعة متظاهرين معادين، تم التلاعب بهم عبر حملة تضليل ضدنا”، مؤكدة أن “أي مساس بمقارنا الدبلوماسية مرفوض، وندعو الأطراف المعنيين إلى ضمان الأمن التزاما بالمواثيق الدولية”.
وأضافت “تلقى مواطنونا تعليمات تدعوهم إلى التحلي بأكبر قدر من اليقظة وملازمة منازلهم”.
The French embassy in #BurkinaFaso is on fire.#France #African #Africa pic.twitter.com/5ydeOqj9Be
— Massimo A. Cozzolino (@ACIZIT) October 2, 2022
انقلاب جانفي 2022 ضد الرئيس كريستيان كابوري
وفي 24 جانفي 2022، أعلن جيش بوركينافاسو، احتجاز الرئيس روش كريستيان كابوري، والذهاب نحو مرحلة انتقالية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن عملية احتجاز كابوري تمت الأحد، وأنه تم نقله إلى إحدى الثكنات العسكرية بعد احتجازه.
وشهدت العاصمة البوركينابية واغادوغو إطلاق نار صادر من عدد من الثكنات العسكرية.
🔴 Military Coup is Underway in #BurkinaFaso.
Burkina Faso President Roch Kabore has been detained at a military camp by mutinying soldiers.
📸 pic.twitter.com/Nc5gZr7c9K
— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 24, 2022
واعترفت حكومة بوركينا فاسو بوقوع “إطلاق نار” في عدد من ثكنات الجيش لكنها نفت “استيلاء الجيش على السلطة”.
Présumée arrestation de Roch Kaboré : La télévision nationale aux mains d’hommes armés https://t.co/0idet2Pr8z #BurkinaFaso #lwili #Sahel pic.twitter.com/fmNSrRDRSV
— Lefaso_net (@Lefaso_net) January 24, 2022
وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايغا في بيان إن “المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة. وأضاف أن “الحكومة، تنفي هذه المعلومات “.
وحسب تقارير إعلامية فإن السلطات في بوركينا فاسو اعتقلت ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.
#BurkinaFaso : le président Roch Kaboré serait détenu par des soldats. #Burkina #MutinerieBurkina #PutschLive #Ouagadougou pic.twitter.com/FtJJsoTXA7
— Issa B. (@IssaBaouaga) January 24, 2022