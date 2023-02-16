بالفيديو.. متهمة بجريمة قتل تضرب محاميها داخل المحكمة

هاجمت متهمة أمريكية بجريمة قتل محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه بعد أن اقترح على القاضي تأجيل محاكمتها.

وافق القاضي على طلب محامي المتهمة بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفعتايلور شابزنيس (25 سنة)، بالاعتداء على محاميها ليتم إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددا.

ويُظهر مقطع فيديو صادم الاندفاع العفوي والعنيف للمتهمة بقطع رأس رجل العام الماضي،في قاعة محكمة “جرين باي”،في اللحظة التيأوصى فيها القاضي ببدء محاكمتها في 15 ماي بدلا من 6 مارس- وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها، لأن أحد الشهود لم يحضر للإدلاء بشهادته حول الحالة العقلية للمتهمة.

وعلى إثر هذا التصرف العدواني، قال محامي المتهمة إنه سيقدم طلبا للانسحاب من القضية، لكن القاضي لم يبت في ذلك على الفور.