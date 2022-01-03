بالفيديو.. مجسم كأس العرب يزور عائلة المرحوم سفيان لوكار

زار مجسم كأس العرب، الذي توج به المنتخب الوطني المحلي، ولاية سعيدة، بمناسبة تكريم عائلة اللاعب المرحوم سفيان لوكار..

وتم تكريم عائلة المرحوم بحضور والي ولاية سعيدة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المحلية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وغيرهم ..

وأثنى والي ولاية سعيدة عبد العزيز جوادي خلال كلمته على إنـجازات محاربي الصحراء متمنيا لهم التتويج بالنجمة الثالثة في منافسة كأس أمم إفريقيا، كما أكد على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين و الوقوف بجانب فريق مولودية سعيدة لكرة القدم.

وتم تكريم عائلة اللاعب المرحوم لوكار سفيان بمساعدات مالية من طرف كل من “الفاف” بحضور نائب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم ياسين بن حمزة، وبدورها قدمت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة والرابطة الجهوية لكرة القدم لولاية سعيدة، والرابطة الولائية مساعدات مالية لعائلة الفقيد.