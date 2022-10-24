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بالفيديو.. مجسّمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر

نادية شريف
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بالفيديو.. مجسّمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر
مواقع التواصل
مجسم كأس العالم

نشرت سفارة دولة قطر بالجزائر، فيديو لمجسّمات ملاعب كأس العالم في ضيافة الطوارق، وهي تعانق صحراء الجزائر، وذلك في إطار حملتها الترويجية للبطولة.

وقالت سفارة الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في إطار الحملة الترويجية لسفارة قطر بالجزائر، مجسمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر في ضيافة الطوارق”.

وأشادت صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة المميزة التي عرضت بها سفارة قطر للمجسمات.

ويقام مونديال قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، في 8 ملاعب صُممت وفق أعلى المعايير العالمية.

من المتوقع أن تجتذب البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتستضيفها قطر على مدى 29 يوما أكثر من 1.7 مليون زائر للدوحة.

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