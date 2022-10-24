بالفيديو.. مجسّمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر
نشرت سفارة دولة قطر بالجزائر، فيديو لمجسّمات ملاعب كأس العالم في ضيافة الطوارق، وهي تعانق صحراء الجزائر، وذلك في إطار حملتها الترويجية للبطولة.
وقالت سفارة الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في إطار الحملة الترويجية لسفارة قطر بالجزائر، مجسمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر في ضيافة الطوارق”.
في اطار الحمله الترويجية لسفارة #قطر بـ #الجزائر، مجسمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر في ضيافة “#الطوارق“. pic.twitter.com/hqHiQgVFWQ
— سفارة دولة قطر – الجزائر (@QatarEmbAlgeria) October 23, 2022
وأشادت صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة المميزة التي عرضت بها سفارة قطر للمجسمات.
سفارة دولة #قطر بـ #الجزائر تعرض مجسمات ملاعب #كأس_العالم #قطر2022 بطريقة مميزة في صحراء الجزائر في ضيافة “الطوارق” pic.twitter.com/jevQhHZ9S0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 24, 2022
ابداع رائع من سفارة قطر بالجزائر في طريقة عرض مجسمات ملاعب كأس العالم في صحراء الجزائر عند أهلنا “الطوارق” pic.twitter.com/MaFA6ReLvn
— wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) October 23, 2022
ويقام مونديال قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، في 8 ملاعب صُممت وفق أعلى المعايير العالمية.
من المتوقع أن تجتذب البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتستضيفها قطر على مدى 29 يوما أكثر من 1.7 مليون زائر للدوحة.