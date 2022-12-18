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جواهر

بالفيديو.. محامي تونسي يثير الجدل بدعوته لسد ثغرة قانونية حول زواج النساء

جواهر الشروق
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بالفيديو.. محامي تونسي يثير الجدل بدعوته لسد ثغرة قانونية حول زواج النساء
أرشيف
تعبيرية

أثار محامي تونسي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدعوته لسد ثغرة في قانون الأسرة، متعلقة بزواج النساء.

وتحدّث المحامي منير بن صالحة عبر إذاعة “IFM” عن تعدد الأزواج والزوجات في تونس، حيث قال إن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج”.

وأضاف أن المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونيا، لأنه لا وجود لنص صريح يمنعها أو يعاقبها.

وأوضح بأن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية”، مؤكدا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

وقال نشطاء إننا في مجتمع مسلم ولا حاجة لإضافة تعدد الأزواج لأن تعاليم ديننا واضحة، وهو ما أيده الكثيرون، واعترض عليه البعض ممن ارتأى ضرورة سد باب الفتنة.

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