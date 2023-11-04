بالفيديو.. محاولات لمنع سفينة حربية أمريكية من التوجه لإسرائيل

اعترض متظاهرون مؤيدون لفلسطين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية في ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية من مغادرة كاليفورنيا، صباح الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن المحتجين قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية.

وفي مقطع فيديو يظهر عدة محتجين وهم يتسلقون سلّما على متن السفينة “إم في كيب أورلاندو”، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة “الجبناء”.

وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: “جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”، وذلك بسبب دعم الرئيس الأمريكي لإسرائيل.

فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.

لكن مسؤولين أمريكيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات.

وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة “هدن إنسانية” تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.

المصدر: سبوتنيك