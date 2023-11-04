بالفيديو.. محاولات لمنع سفينة حربية أمريكية من التوجه لإسرائيل
اعترض متظاهرون مؤيدون لفلسطين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية في ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية من مغادرة كاليفورنيا، صباح الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن المحتجين قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية.
Un barco militar intenta salir del puerto de Oakland, CA con armas estadounidenses para que ‘Israel’ continúe su genocidio en Gaza. Un grupo de activistas, arriesgándose a ser detenidos, ha venido para impedir la salida del barco. pic.twitter.com/ppDDeNVGCc
— L.A (@L_O_R_E_N_A1984) November 3, 2023
وفي مقطع فيديو يظهر عدة محتجين وهم يتسلقون سلّما على متن السفينة “إم في كيب أورلاندو”، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة “الجبناء”.
وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: “جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”، وذلك بسبب دعم الرئيس الأمريكي لإسرائيل.
“Joe Biden you can’t hide, we charge you with genocide!”
Hundreds continue a sit-in at the Port of Oakland to stop a ship headed to Israel to deliver more weapons for war on Gaza. Some are chained onto the ship. pic.twitter.com/myUh4AuEau
— BreakThrough News (@BTnewsroom) November 3, 2023
فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.
لكن مسؤولين أمريكيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات.
A ship carrying US weapons to Israel has been stopped again at Auckland port after pressure from protesters.#GazaGenocide#PAKvsNZ #الاتحاد_الشباب #ابو_عبيدة #مستشفى_الشفاء #CeasefireForGazaNOW #السيد_حسن_نصرالله #Gaza #FreePalestineNow pic.twitter.com/EJ0TYwrfeI
— AFROZA KHAN (@Afroza_khan_1) November 4, 2023
وتكثف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، حيث رفضت فكرة “هدن إنسانية” تطالب بها الأمم المتحدة والدول العربية في القطاع.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
المصدر: سبوتنيك