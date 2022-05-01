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بالفيديو.. محاولة اعتداء على وفد رئيس الوزراء الباكستاني بالحرم النبوي

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. محاولة اعتداء على وفد رئيس الوزراء الباكستاني بالحرم النبوي
أرشيف
شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الجديد

تعرّض وفد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف لمحاولة اعتداء في الحرم النبوي الشريف في السعودية.

وحسب ما يظهره مقطع فيديو تداوله مستخدمون على مواقع التواصل، فقد اعترضت مجموعة من الأشخاص، الوفد المرافق لشريف في الحرم النبوي، ووصفوهم بـ”السارقين”.

وقالت وسائل إعلام دولية، إنّ الأمر يتعلّق بمؤيدين لرئيس الوزراء المعزول عمران خان. حيث تمّ إطلاق هتافات مناهضة لوفد شريف داخل المسجد النبوي.

وأجرى شريف زيارة للسعودية بين 27 و29 أفريل الماضي،  التقى في خلالها بولي العهد محمد بن سلمان.

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