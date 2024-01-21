بالفيديو.. محرز يرد على منتقديه

ردّ قائد المنتخب الوطني في تصريحات له عقب مباراة بوركينافاسو، على الانتقادات التي يتعرض لها مع بداية كأس أمم إفريقيا.

وتعرض محرز لانتقادات شديدة، بسبب عدم تقديمه ما هو منتظر منه، حيث طالب العديد من الإعلاميين والمتتبعين بإحالته على دكة الاحتياط، بما أنه ليس في أحسن أحواله، ومنح الفرصة لمهاجمين آخرين.

وردّ محرز على منتقديه، حيث قال: ” لا نستمع للذين يجلسون خلف الحواسيب أو هواتفهم وينتظرون دائما فوزنا بثلاثية نظيفة”.

🚨 رياض محرز : ” كل الأشخاص الذين يبقون خلف هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لانستمع إليهم”.🔥 pic.twitter.com/M5bUoVb5Ou — Mercato (@MERCATO1937) January 21, 2024

وأضاف قائد “الخضر” في تصريحات لقناة “بين سبورتس”: “نحن نعمل ونركز على أرضية الميدان، ولا يساعدنا أحدا، بالطبع هناك مساندة جماهيرنا وعائلاتنا ونعمل من أجل إسعادهم”.

وتابع: ” أحاول التحرك وتقديم الأحسن رغم الرقابة اللصيقة المفروضة علي في المباريات”.

وعن مباراة بوركينافاسو ، قال محرز: ” قدمنا أداء في المستوى، لم يشكل المنافس خطورة كبيرة علينا ولم يقدم الكثير، لقد سجل الهدف الأول الذي جاء عكس مجريات اللعب، أعتقد أننا كنا متماسكين ونسير على الطريق الصحيح”.