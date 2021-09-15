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رياضة

بالفيديو.. محرز يستعرض مهاراته في المصارعة قبل مباراة رابطة الأبطال

سليم.ع
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بالفيديو.. محرز يستعرض مهاراته في المصارعة قبل مباراة رابطة الأبطال

استعد النجم رياض محرز، بطريقة خاصة لمباراة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت الحصة التدريبية لمانشستر سيتي، استعراض محرز لقدراته ومهاراته في المصارعة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرياض محرز وهو يستعرض مهاراته أمام زميله في النادي، غابريال خيسوس، بحضور عدد من زملائه في الفريق.

ودخل اللاعبان في جولة مصارعة، وحاول كل طرف فيها، ترجيح الكفة لصالحه، قبل أن ينتهي التحضير الخاص، في أجواء رائعة ويعود اللاعبان إلى أجواء التدريبات العادية.

ويواجه مانشستر سيتي سهرة الأربعاء نادي لايبزيغ الألماني لحساب الجولة الأولى من رابطة أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي يعوّل رفقاء محرز للفوز بها من أجل تحقيق بداية مثالية.

ولم يشارك رياض محرز في المباراة الأخيرة لفريقه مانشستر سيتي، في الدري الإنجليزي حيث بقي على دكة الاحتياط، وكان قبلها قد دخل بديلا في مباراتين متتاليتين.

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