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رياضة

بالفيديو.. محرز يستعرض مهاراته قبل نهائي دوري الأبطال

عمر سلامي
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بالفيديو.. محرز يستعرض مهاراته قبل نهائي دوري الأبطال
ح.م
رياض محرز

خطف ثنائي مانشستر سيتي رياض محرز، وجاك غريلتش الأنظار في الحصة التدريبية الأخيرة، التي تسبق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

واستعرض رياض محرز وزميله غريليش، مهاراتهما الفنية، مؤكدان على تميزهما بالدقة في التمريرات الطويلة، وترويض ومداعبة الكرة.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على تويتر، إعجابا كبيرا من الجماهير المشجعة للستي التي عبرت عن آمالها في مشاركة محرز أساسيا، وتتويجه مع ناديه بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه مانشستر سيتي، نادي إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، سهرة الأحد، بداية من الساعة الثامنة، بملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول.

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