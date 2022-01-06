بالفيديو.. محرز يظهر في دبي رفقة تايلور قبل رحلة الكاميرون

أثار غياب قائد المنتخب الوطني رياض محرز، الأربعاء، عن مباراة غانا الودية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل نشطاء عن عدم مشاركته في الوقت الذي نشرت خطيبته تايلور وارد فيديوهات معه في أحد المولات التجارية الراقية بدبي.

وبحسب ما أفادت تقارير رياضية فلم يظهر أي أثر لمحرز في ملعب المدينة التعليمية بقطر ولا في دكة الاحتياط، ولا حتى رفقة زملائه في الفندق.

وقال البعض بعد التطفل على حساب وراد إن تايلور ضيّعت على محرز مباراة غانا، لأنه كان برفقتها في دبي يرفه عن نفسه، ولم يشارك رفقاءه فرحة الفوز بثلاثية نظيفة.

وظهر محرز في أحد المقاطع التي نشرتها خطيبته عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام يركب سيارة صغيرة، داخل أحد المولات التجارية بمدينة دبي الإماراتية.

وقال ياسين بلمنور الصحفي الجزائري المقيم بالدوحة، أن خلية إعلام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لم ترد على أسئلتهم بشأن السبب الحقيقي، لغياب محرز عن المباراة ولم يتلق أحد من الصحفيين أية إجابات.

وكشفت تقارير صحفية، أن الناخب الوطني جمال بلماضي هو من أعفى محرز من خوض مواجهة منتخب غانا الودية بعد تأخر التحاقه بالتربص بسبب قرار الفيفا لصالح الأندية الأوروبية.