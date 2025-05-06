بالفيديو.. محرز يقدم وعدا جديدا لجماهير الأهلي السعودي

قدّم نجم أهلي جدة، الدولي الجزائري رياض محرز، وعدا جديدا لجماهير فريقه، عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال حفل كبير نظمته وزارة الرياضة، مساء الإثنين للاحتفال بالإنجاز التاريخي، خاطب رياض محرز جماهير الفريق.

وقال محرز: “لقد وعدتكم الموسم الماضي بأننا سنحقق لقب دوري أبطال آسيا، واليوم تحقق هذا الهدف”.

وأضاف: “الموسم المقبل سنعمل على التتويج بلقب الدوري السعودي”.