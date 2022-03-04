بالفيديو.. محمد صلاح كان يتمنى ولدا وهذا ما قاله بعدما رزق بابنتين!

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية أنه لطالما تمنى أن يرزق بولد ذكر، ولكن شاء القدر أن يكون أبا لابنتين.

وقال صلاح للإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” الذي يبث عبر شاشة دي إم سي: “طول عمري وأنا صغير كان نفسي في ولد ولما جالي بنتين مبقاش فارق معايا أي حاجة”.

وأثنى نشطاء على الرد الذكي والجميل لصلاح، كما عبروا عن إعجابهم باهتمامه بعائلته وطريقة تعامله مع ابنتيه.

وأضاف متحدثا عن ابنتيه: “أحياناً أفضل ألا ألوم “مكة” أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي، و”كيان” تأخذ صفات مكة وتزود عليها، وربنا يستر عليا”.

وتابع:” مكة تطلع زي ما هي عايزة ماليش اني أتحكم في حياتها وأحكم عليها، وطوال عمري أحاول التأقلم مع أي بلد أروحها، لكي تنجح يجب أن تتأقلم وفهمت حياة الانجليز بنسبة كبيرة، والشعب الانجليزي مؤدب جداً”.