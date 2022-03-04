بالفيديو.. محمد صلاح كان يتمنى ولدا وهذا ما قاله بعدما رزق بابنتين!
كشف محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية أنه لطالما تمنى أن يرزق بولد ذكر، ولكن شاء القدر أن يكون أبا لابنتين.
وقال صلاح للإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” الذي يبث عبر شاشة دي إم سي: “طول عمري وأنا صغير كان نفسي في ولد ولما جالي بنتين مبقاش فارق معايا أي حاجة”.
هل يتمنى محمد صلاح إنجاب ولد؟🤔.. “كان نفسي زمان”🗣️ pic.twitter.com/P7EOMsX04h
— FilFan.com (@FilFan) March 3, 2022
#محمد_صلاح :
قبل زواجي كان نفسي يجيني ولد لكن بعد مكه و كيان ولا فارق معايا .. pic.twitter.com/D6cFKf0UpO
— 🇪🇬85:45Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafadelfouda) March 3, 2022
وأثنى نشطاء على الرد الذكي والجميل لصلاح، كما عبروا عن إعجابهم باهتمامه بعائلته وطريقة تعامله مع ابنتيه.
اكتر حاجه عجبتني في لقاء محمد صلاح مع اسعاد يونس هو معاملته مع بناته واهتمامه بيهم لما إسعاد يونس سألته عايز تجيب ولد قالها وانا صغير كنت عايز لكن دلوقتي بناتي بالدنيا، ورغم إنه أغلب الوقت برا البيت وفي مجتمع أوروبي
— amr hamdon 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@amrhamdon) March 3, 2022
وأضاف متحدثا عن ابنتيه: “أحياناً أفضل ألا ألوم “مكة” أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي، و”كيان” تأخذ صفات مكة وتزود عليها، وربنا يستر عليا”.
وتابع:” مكة تطلع زي ما هي عايزة ماليش اني أتحكم في حياتها وأحكم عليها، وطوال عمري أحاول التأقلم مع أي بلد أروحها، لكي تنجح يجب أن تتأقلم وفهمت حياة الانجليز بنسبة كبيرة، والشعب الانجليزي مؤدب جداً”.