-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالفيديو.. محمد علي بوغازي يسلّم أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى السعودية

الشروق أونلاين
  • 264
  • 0
بالفيديو.. محمد علي بوغازي يسلّم أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى السعودية
أرشيف
محمد علي بوغازي

سلّم محمد علي بوغازي يوم الثلاثاء بقصر السلام في جدة، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى السعودية، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقد جرت المراسم في حفل استقبال رسمي، بحضور  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  الأمير محمد بن سلمان.

مقالات ذات صلة
توقيف محتال نصب على 12 مواطنا وسلبهم مبلغ يفوق المليار سنتيم بباتنة

توقيف محتال نصب على 12 مواطنا وسلبهم مبلغ يفوق المليار سنتيم بباتنة

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

الجزائر تستضيف اجتماعا موسعا للفصائل الفلسطينية مطلع أكتوبر

الجزائر تستضيف اجتماعا موسعا للفصائل الفلسطينية مطلع أكتوبر

تنفيذ استراتيجية الشفافية والوقاية من الفساد بداية 2023

تنفيذ استراتيجية الشفافية والوقاية من الفساد بداية 2023

تعاون جزائري بريطاني في مجال تدريس اللغة الإنجليزية

تعاون جزائري بريطاني في مجال تدريس اللغة الإنجليزية

تونس: زيادات جديدة في أسعار البنزين وقارورات الغاز

تونس: زيادات جديدة في أسعار البنزين وقارورات الغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد