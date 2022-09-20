بالفيديو.. محمد علي بوغازي يسلّم أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى السعودية
سلّم محمد علي بوغازي يوم الثلاثاء بقصر السلام في جدة، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى السعودية، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقد جرت المراسم في حفل استقبال رسمي، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
سلّم اليوم د. #محمد_علي_بوغازي بقصر السلام بجدة أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تمت مراسم التسليم في حفل استقبال رسمي🇩🇿🇸🇦. pic.twitter.com/9dxiw6Avye
— سفارة الجزائر في الرياض (@AlgerianEmb_ksa) September 20, 2022