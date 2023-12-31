بالفيديو.. محمد هنيدي يروي كيف تسبب في إجهاض جارته!

كشف الفنان المصري محمد هنيدي بعض الكواليس والأسرار عن حياته، وكيف تسبب خلال مرحلة طفولته في إجهاض جارته.

وقال الفنان الكوميدي خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي المصري، محمود سعد، حينما إن ما كان يفعله في طفولته، تسبب في تشكيل وتأسيس شخصيته.

وروى قصة جارتهم التي كانت تواجه مشكلة في الإنجاب، وفجأة اكتشفوا أنها أصبحا أخيرا حاملا، ما تسبب في حالة فرح شديدة داخل منطقة إمبابة التي يسكنها، وقتها كان هناك صديق لهنيدي اسمه “طارق”، أخبره بحصوله على قناع أسود مخيف، سيمكنهما من إحداث المقالب في المحيطين بهم، وهو ما رحب به الفنان بشدة.

واختار في البداية أن يختبر القناع على والدة طارق صديقه، حيث استغل خروجه من المنزل، وذهب هنيدي بمفرده ليطرق الباب بشدة، وحينما فتحت والدة صديقه الباب باغتها بالقناع، ما تسبب في سقوطها من شدة الرعب، ليغادر مسرعا متجها نحو منزله، لكنه وجد الباب الخاص بجارتهم الحامل مفتوحا، فقرر أن يخيفها بالقناع.

وتوجه هنيدي بالفعل إلى الداخل، وصرخ في جارته قائلا: “انتي يا بت” وهو يرتدي القناع، لتصرخ السيدة من شدة الخوف وتسقط، وفر هو هاربا، أخذ ملابسه واتجه سريعا إلى خالته في محافظة الإسكندرية، خوفا مما قد يحدث له.

في الإسكندرية وصلت الأخبار إلى محمد هنيدي، وعلم أن ما فعله تسبب في إجهاض جارته من شدة الخوف، وظل لمدة شهر بعيدا عن منزله، حتى أقنعوه بالعودة مرة أخرى.