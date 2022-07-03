-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. مخترع الهاتف المحمول ينصح بتركه والاستمتاع بالحياة!

نادية شريف
  • 684
  • 0
بالفيديو.. مخترع الهاتف المحمول ينصح بتركه والاستمتاع بالحياة!
مارتن كوبر مخترع الهاتف المحمول

نصح مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في العالم، الأشخاص بضرورة ترك الأجهزة وعدم الإفراط في استخدامها، وذلك كي يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة على نحو أفضل. 

وبحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك بوست” في عددها الصادر يوم الجمعة 1 جويلية، فقد أعرب كوبر عن ذهوله من الوقت الذي يهدره المستخدمون على هواتفهم، خلال مقابلة له مع برنامج “بي بي سي بريكفاست” الخميس 30 جوان 2022.

وانفجر المخترع البالغ من العمر 92 عاما بالضحك على إحدى المشاركات في الحلقة، والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها.

وقال كوبر: “هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم على الهاتف! استفيدي واستمتعي بحياتك”.

يذكر أنه في عام 1973، اخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في شركة موتورولا منذ أكثر من عشرين عاما.

مقالات ذات صلة
ما حقيقة الصور التي تظهر موقع انتحار عائلة بمصر؟

ما حقيقة الصور التي تظهر موقع انتحار عائلة بمصر؟

بالفيديو.. الدبلوماسي الأمريكي الشهير يودع الجزائر بتأثر

بالفيديو.. الدبلوماسي الأمريكي الشهير يودع الجزائر بتأثر

تخليدا للذكرى الـ 60 للاستقلال..  بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 200 دينار

تخليدا للذكرى الـ 60 للاستقلال..  بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 200 دينار

الراي جزائري.. والمهرجان باق في بلعباس

الراي جزائري.. والمهرجان باق في بلعباس

الرسام شمس الدين بلعربي من مهرجان عين تادلس إلى هوليود

الرسام شمس الدين بلعربي من مهرجان عين تادلس إلى هوليود

الشاب عزو يستغلّ شغفه بالراب في الترويج للسياحة.. والبداية من قلب عنابة

الشاب عزو يستغلّ شغفه بالراب في الترويج للسياحة.. والبداية من قلب عنابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد