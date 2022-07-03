بالفيديو.. مخترع الهاتف المحمول ينصح بتركه والاستمتاع بالحياة!

نصح مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في العالم، الأشخاص بضرورة ترك الأجهزة وعدم الإفراط في استخدامها، وذلك كي يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة على نحو أفضل.

وبحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك بوست” في عددها الصادر يوم الجمعة 1 جويلية، فقد أعرب كوبر عن ذهوله من الوقت الذي يهدره المستخدمون على هواتفهم، خلال مقابلة له مع برنامج “بي بي سي بريكفاست” الخميس 30 جوان 2022.

وانفجر المخترع البالغ من العمر 92 عاما بالضحك على إحدى المشاركات في الحلقة، والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها.

وقال كوبر: “هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم على الهاتف! استفيدي واستمتعي بحياتك”.

يذكر أنه في عام 1973، اخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في شركة موتورولا منذ أكثر من عشرين عاما.