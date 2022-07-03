بالفيديو.. مخترع الهاتف المحمول ينصح بتركه والاستمتاع بالحياة!
نصح مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في العالم، الأشخاص بضرورة ترك الأجهزة وعدم الإفراط في استخدامها، وذلك كي يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة على نحو أفضل.
وبحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك بوست” في عددها الصادر يوم الجمعة 1 جويلية، فقد أعرب كوبر عن ذهوله من الوقت الذي يهدره المستخدمون على هواتفهم، خلال مقابلة له مع برنامج “بي بي سي بريكفاست” الخميس 30 جوان 2022.
I leased the Motorola phone that he is holding. Also, I leased the first portable Xerox FAX machine.
“Inventor of world’s first cellphone: Put down your devices and ‘get a life'” https://t.co/0rrp8QeZxm
— Timothy D. Naegele (@TimothyDNaegele) July 2, 2022
وانفجر المخترع البالغ من العمر 92 عاما بالضحك على إحدى المشاركات في الحلقة، والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها.
وقال كوبر: “هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم على الهاتف! استفيدي واستمتعي بحياتك”.
‘GET A LIFE!!!’
How long do you spend on your phone every day?
Are you replacing your #Smartphone with a so called #Dumbphone?
Martin Cooper – the man who helped invent mobiles – had this message for #BBCBreakfasthttps://t.co/P9SgrByh5Q pic.twitter.com/A4ASXL3O4L
— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 28, 2022
يذكر أنه في عام 1973، اخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في شركة موتورولا منذ أكثر من عشرين عاما.