بالفيديو.. مدرب الرجاء يقاطع الندوة الصحفية بسبب صحفي جزائري

لافان وملال يرجعان الخسارة إلى البداية السيئة ونقص الخبرة

شهدت الندوة الصحفية، التي تلت نهائي كأس الكونفدرالية، أجواء مشحونة، وهذا بسبب عدم منح منسق “الكاف” الكلمة لأحد الصحفيين الجزائريين، الذي كان يرغب في طرح السؤال، لكن دون جدوى.

وفي ظل مواصلة تجاهل منسق الندوة له، خرج الصحفي عن صمته، ووقف أمام الحضور، ودخل في نقاش مع ممثل “الكاف”، غير أن رد هذا الأخير، كان بعيدا عن الباقة، حيث كرّر عدة مرات عبارة ” أمنح الكلمة لمن أشاء عندما ترفع يدك وتطلب الكلمة، سأمنحها لك، وأمنح الكلمة لمن أشاء”، هذه العبارة حركت مدرب الرجاء البيضاوي، الذي قال لمنسق “الكاف”، لكن هذا الصحفي متواجد أمامك؟، ليقوم بعدها مدرب الرجاء لسعد الشابي، من مكانه ويغادر الندوة الصحفية مباشرة، قبل أن يتبعه دنيس لافان ويغادر بدوره القاعة. من جهة أخرى وفي تصريحات للمدرب لافان عقب اللقاء، أثنى المدرب على أشباله رغم خسارة الكأس حيث قال إن الوصول إلى النهائي في حد ذاته يعد إنجازا، وقال المدرب لافان: ” دخلنا المباراة بشكل سيئ للغاية، ولم نكن على نفس النسق الذي فرضه النادي المغربي في الربع ساعة الأولى، وأضاف: “في الشوط الثاني، سيطرنا على المواجهة، واستحقينا العودة في النتيجة، لكن غياب الفعالية وسوء التركيز، وقلة الخبرة كلها عوامل حالت دون عودتنا في النتيجة”.

ومن جهته قال رئيس الفريق شريف ملال، أن عدم الدخول في المباراة ساهم كثيرا في خسارة الكأس، وأضاف أن الفريق ظهر بمردود جيد في المرحلة الثانية، وقال ملال عقب المباراة: ” الرجاء لم يكن أقوى منا، خصوصا أننا سيطرنا على الجزء الأكبر من المواجهة، لكن الحظ لم يحالفنا، وأهدرنا عدة فرص للعودة في النتيجة، خصوصا في المرحلة الثانية، لكن للأسف الخبرة خانتنا”.

وأضاف ملال :”نعتذر كثيرا لأنصارنا، ونطلب منهم المزيد من الثقة بهذا الفريق، واللاعبين الشبان، وأؤكد أننا عازمون على مواصلة البناء للعودة إلى الواجهة”.

وعاد وفد شبيبة القبائل إلى الجزائر صبيحة اليوم الأحد في حدود الساعة التاسعة، قادما من “كوتونو ” البنينية على متن طائرة خاصة، بعد خوضه للنهائي، الذي خسرته أمام الرجاء بهدفين مقابل هدف، في مواجهة أكد فيها النادي على إمكانياته خاصة في المرحلة الثانية، ويعد بلوغ النهائي بمثابة الإنجاز لتشكيلة شابة، نالت انتقادات كبيرة، مع بداية الموسم، قبل أن تعود تدريجيا وتحقق مشوارا كبيرا في “كأس الكاف” وتصل إلى نهائي كأس الرابطة الذي ستواجه فيه نجم مقرة، بالإضافة إلى محافظتها على حظوظها في لعب الأدوار الأولى في البطولة.