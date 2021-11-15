بالفيديو.. مدرب بوركينافاسو يندد بحضور الجمهور إلى ملعب تشاكر

ندّد مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، بحضور الجمهور، في المباراة المنتظرة أمسية الثلاثاء بين “الخضر ومنتخب “الخيول”..

وقال كامو مالو في تعليقه على حضور 14 ألف مناصر للحضر إلى مدرجات تشاكر:” لعبنا المباريات السابقة من التصفيات بدون جمهور، فكيف يسمح للجزائر في المباراة الأخيرة والهامة، باللعب أمام جماهيرها”.

وأضاف مدرب الخيول، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للإتحاد البوركينابي: ” أرى بأن السماح بحضور الجمهور غير معقول، لكن رغم هذا علينا التأقلم مع الأمر”.

وعن المباراة المنتظرة أمام “الخضر”، قال كامو: ” في كرة القدم لا يوجد مستحيل، ليس لدينا ما نخسره في هذا اللقاء، وسنعمل على الفوز على الجزائر بملعبها”.

ويستقبل المنتخب الجزائري أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة، منتخب بوركينافاسو، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

ويحتل “الخضر” صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل منتخب بوركينافاسو المركز الثاني بـ11 نقطة.