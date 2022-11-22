-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
قانون المالية 2023: النواب يصادقون على أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر
رياضة

بالفيديو.. مدرب “تنبأ” بفوز السعودية على الأرجنتين قبل أشهر!

الشروق أونلاين
  • 1135
  • 0
بالفيديو.. مدرب “تنبأ” بفوز السعودية على الأرجنتين قبل أشهر!
أرشيف
لقطة من المقابلة

قبل ساعات عن مقابلة السعودية أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022، كان المدرب الأرجنتيني لنادي الهلال السعودي رامون دياز، قد تنبأ بحدوث “المفاجأة غير المتوقّعة”.

فقد صرّح دياز لصفحة النادي في تويتر يوم 19 نوفمبر الجاري، بأن “المنتخب السعودي بإمكانه تعقيد الأمور” أمام رفاق ميسي.

ويبدو أن تخوّف المدرب كان صائبا، فقد فاز الأخضر السعودي على الأرجنتين بنتيجة 2 مقابل 1. بعد تقدّم التانغو بهدف مبكر، سجّله ميسي من ركلة جزاء.

وقال دياز في تصريحه:”مباراة الأرجنتين والسعودية ينتظر منها الكثير. ستكون مباراة يلعب فيها الجانب النفسي دورًا كبيرًا”. قبل أن يضيف:”بالتأكيد ستكون مباراة معقدة للمنتخبين”.

مقالات ذات صلة
انتخاب طالب كريمة رئيسة جديدة للاتحادية

انتخاب طالب كريمة رئيسة جديدة للاتحادية

ميلان يدخل المفاوضات الأخيرة مع بن ناصر ونحو إعارة عدلي

ميلان يدخل المفاوضات الأخيرة مع بن ناصر ونحو إعارة عدلي

بلماضي لا يُريد الذّهاب.. يُثمّن كفاءة آيت نوري ويُلمّح إلى قدوم عوّار

بلماضي لا يُريد الذّهاب.. يُثمّن كفاءة آيت نوري ويُلمّح إلى قدوم عوّار

بوضياف: خسارة افتتاحية المونديال سببها الضّغط الشّديد

بوضياف: خسارة افتتاحية المونديال سببها الضّغط الشّديد

ديشان يقرّر عدم تعويض بن زيمة في قائمة فرنسا

ديشان يقرّر عدم تعويض بن زيمة في قائمة فرنسا

حب الجزائريين للكرة وإقامتها في قطر يدفعهما إلى المتابعة القوية

حب الجزائريين للكرة وإقامتها في قطر يدفعهما إلى المتابعة القوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد