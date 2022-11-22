بالفيديو.. مدرب “تنبأ” بفوز السعودية على الأرجنتين قبل أشهر!

قبل ساعات عن مقابلة السعودية أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022، كان المدرب الأرجنتيني لنادي الهلال السعودي رامون دياز، قد تنبأ بحدوث “المفاجأة غير المتوقّعة”.

فقد صرّح دياز لصفحة النادي في تويتر يوم 19 نوفمبر الجاري، بأن “المنتخب السعودي بإمكانه تعقيد الأمور” أمام رفاق ميسي.

ويبدو أن تخوّف المدرب كان صائبا، فقد فاز الأخضر السعودي على الأرجنتين بنتيجة 2 مقابل 1. بعد تقدّم التانغو بهدف مبكر، سجّله ميسي من ركلة جزاء.

وقال دياز في تصريحه:”مباراة الأرجنتين والسعودية ينتظر منها الكثير. ستكون مباراة يلعب فيها الجانب النفسي دورًا كبيرًا”. قبل أن يضيف:”بالتأكيد ستكون مباراة معقدة للمنتخبين”.