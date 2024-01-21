بالفيديو.. مدرب موريتانيا يتحدى بلماضي

قال مدرب منتخب موريتانيا، أمير عبدو، إنه سيحضر بكل جدية لمباراة “الخضر” من أجل تحقيق الفوز، مضيفا أنه لن يوزع النقاط على الجزائر.

وتحدى مدرب موريتانيا، الناخب الوطني جمال بلماضي، عند رده على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بمدى جاهزية منتخب “المرابطين” من الناحية البدنية للمباراة الثالثة، حيث قال: “قل لبلماضي أن يحضر نفسه”.

وأضاف: “أحترم منتخب الجزائر فهو منتخب جيّد، لقد خسرنا في مباراتين، لكننا سنحضر للمباراة الثالثة، في النسخة الماضية حدث نفس الشيء، لعبنا بعزيمة أمام منتخب غانا ومن دون ضغط”.

وتابع: “سنحضر جيدًا من أجل أداء مباراة كبيرة ولن أدور اللاعبين، ولسنا هنا من أجل توزيع النقاط على الجزائر”.

ويلتقي منتخبا الجزائر وموريتانيا، سهرة هذا الثلاثاء في مباراة حاسمة لحساب الجولة الثالثة.

ويكفي الخضر الفوز لضمان التأهل رسميا، بينما سيتعيّن على المرابطين الفوز وانتظار انتهاء جميع المباريات من أجل حجز بطاقة التأهل ضِمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وخسر المنتخب الموريتاني أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف والثانية أمام أنغولا بنتيجة 3-2.

وسيكون المنتخب الجزائري مطالبا بالفوز، حيث سيحتل صدارة المجموعة في حال فوزه بهدفين أو أكثر أمام موريتانيا، و تعادل أنغولا مع بوركينافاسو.

وفي حال فازت أنغولا على بوركينافاسو، أو العكس، مع فوز ‘الخضر” على موريتانيا فإن المنتخب الجزائري سيتأهل في المركز الثاني.