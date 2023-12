بالفيديو.. مدرب ينفجر غضبا بعد هدف قاتل في الدوري الإسباني

فقد مدرب فريق ديبورتيفو ألافيس لويس غارسيا، أعصابه وانتابته حالة هستيرية بعد خسارة فريقه في الوقت القاتل أمام ريال مدريد، في إطار الجولة 18 للدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد هدف الفوز بفضل لويس فاسكيز في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.

ورصدت عدسات الكاميرات حالة الغضب الجنونية التي انتابت لويس غارسيا، الذي بدأ بالصراخ ويتحرك ويركل الأشياء من حوله.

Fair to say Deportivo Alaves’ coach didn’t take Lucas Vazquez’s goal well…

