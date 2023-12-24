-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. مدرب ينفجر غضبا بعد هدف قاتل في الدوري الإسباني

عمر سلامي
  • 152
  • 0
بالفيديو.. مدرب ينفجر غضبا بعد هدف قاتل في الدوري الإسباني
أرشيف
المدرب لويس غارسيا

فقد مدرب فريق ديبورتيفو ألافيس لويس غارسيا، أعصابه وانتابته حالة هستيرية بعد خسارة فريقه في الوقت القاتل أمام ريال مدريد، في إطار الجولة 18 للدوري الإسباني.
وسجل ريال مدريد هدف الفوز بفضل لويس فاسكيز في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.
ورصدت عدسات الكاميرات حالة الغضب الجنونية التي انتابت لويس غارسيا، الذي بدأ بالصراخ ويتحرك ويركل الأشياء من حوله.

وأمسك المدرب بشخص على دكة البدلاء بعصبية وانفعال، قبل أن يقوم بخلع سترته ورميها على الأرض، ومن ثم جلس على كرسيه، واستمر في الصراخ والضرب بقدميه في حالة من الغضب الشديد.

مقالات ذات صلة
“لست قلقا من قضيتي أمام محكمة نيس وأنا مستعد للكان”

“لست قلقا من قضيتي أمام محكمة نيس وأنا مستعد للكان”

الغامبي بكاري غاساما يضع حدّا لِمشواره التحكيمي

الغامبي بكاري غاساما يضع حدّا لِمشواره التحكيمي

“المُحارب” عطال يعود إلى الجزائر ويُصرّح

“المُحارب” عطال يعود إلى الجزائر ويُصرّح

مدرّب موريتانيا: الجزائر مُرشّحة لِتصدّر الفوج

مدرّب موريتانيا: الجزائر مُرشّحة لِتصدّر الفوج

تاريخ الاستئناف وضبط الأجندة حتّى نهاية مرحلة الذّهاب

تاريخ الاستئناف وضبط الأجندة حتّى نهاية مرحلة الذّهاب

بالفيديو.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه قبل نزال “اليوم الحاسم” بالرياض

بالفيديو.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه قبل نزال “اليوم الحاسم” بالرياض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد