بالفيديو.. مذيعة أردنية تلتقي ابنها المخطوف منذ 20 يوما  

نشرت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، مقطع فيديو “مؤثر” يُظهر لقاءها بابنها الذي اختُطف قبل 20 يومًا في تركيا، لحظة استلامه عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية.

وشاركت العجارمة الفيديو على صفحتها الموثقة عبر تويتر وعلقت عليه بالقول: “من تاريخ 5/7/2022 أصعب أيام حياتي، انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين، عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل”، على حد قولها.

وتابعت المذيعة الأردنية قائلة: “وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه، وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت”.

وتاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار ردود فعل وتعاطف واسع مع المذيعة.