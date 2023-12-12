بالفيديو.. مذيعة إسرائيلية تكتب عبارات مستفزة على القذائف التي يتم إطلاقها نحو غزة

أثار مقطع فيديو متداول لمذيعة إسرائيلية وهي تهدي قذائف قاتلة لأهل غزة ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلت المذيعة في قناة “كان” الإسرائيلية، روتم أشيهون، من إحدى الجبهات بين صفوف جنود الاحتلال متباهية بدعمها لهم من خلال التوقيع على القذائف التي تطلق نحو غزة!

وظهرت المذيعة السمراء في المقطع المتداول وهي تكتب عبارات مستفزة على القذائف التي يطلقها جيش الاحتلال على المدنيين في القطاع الصامد مثل: “مع تحياتنا لغزة'”، و”أريد أن أرسل لشعب غزة قذائف المدفعية”.

واستنكر نشطاء هذا التصرف الجبان الذي لا يمت للإنسانية بصلة، لافتين إلى أنها مشاركة بموقفها في عمليات القتل والتنكيل.

وقال البعض إنها إعلامية ومن الواجب عليها نقل الأخبار بموضوعية دون تلطيخ يديها بالدماء لأن التاريخ لا يرحم، حيث ذكروها بمصرع الضابط الذي أهدى ابنته ذات العامين قصف منزل في غزة بالقول إن شماتتها بمقتل الأبرياء ستجعل نهايتها مأساوية.

وتعجب آخرون من صمت المشاهير والمؤثرين العرب حيال ما يجري في غزة، مقابل حشد الصهاينة كل أفراد المجتمع لتلميع صورتهم القبيحة.

وانتشرت منذ بدء الحرب بين المقاومة وجيش الاحتلال فيديوهات تسخر من مآسي الغزيين، ومقتل الأطفال، كما خرجت مغنية إسرائيلية بأغنية تدعو لإبادة الجميع في القطاع، وكلها تصرفات تعكس أخلاق الصهاينة المنحطة حسب نشطاء.