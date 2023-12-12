بالفيديو.. مذيعة إسرائيلية تكتب عبارات مستفزة على القذائف التي يتم إطلاقها نحو غزة
أثار مقطع فيديو متداول لمذيعة إسرائيلية وهي تهدي قذائف قاتلة لأهل غزة ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأطلت المذيعة في قناة “كان” الإسرائيلية، روتم أشيهون، من إحدى الجبهات بين صفوف جنود الاحتلال متباهية بدعمها لهم من خلال التوقيع على القذائف التي تطلق نحو غزة!
وظهرت المذيعة السمراء في المقطع المتداول وهي تكتب عبارات مستفزة على القذائف التي يطلقها جيش الاحتلال على المدنيين في القطاع الصامد مثل: “مع تحياتنا لغزة'”، و”أريد أن أرسل لشعب غزة قذائف المدفعية”.
❝كُتب على القذائف ‘مع تحياتنا لغزة’❞
❝أريد أن أرسل لهم (لشعب غزة) قذائف المدفعية❞
المقدمة التلفزيونية في قناة “كان” الإسرائيلية روتم أشيهون تكتب عبارات على القنابل التي ستُلقى على قطاع #غزة. pic.twitter.com/OvH9ZHikob
— Anadolu العربية (@aa_arabic) December 11, 2023
واستنكر نشطاء هذا التصرف الجبان الذي لا يمت للإنسانية بصلة، لافتين إلى أنها مشاركة بموقفها في عمليات القتل والتنكيل.
المقدمة التلفزيونية في قناة “كان” الإسرائيلية
المجرمه روتم أشيهون تكتب عبارات على القنابل التي ستُلقى على قطاع #غزة.
الله المنتقم pic.twitter.com/b7mJzBVqeC
— Wael ali (@Wael10932398) December 11, 2023
وقال البعض إنها إعلامية ومن الواجب عليها نقل الأخبار بموضوعية دون تلطيخ يديها بالدماء لأن التاريخ لا يرحم، حيث ذكروها بمصرع الضابط الذي أهدى ابنته ذات العامين قصف منزل في غزة بالقول إن شماتتها بمقتل الأبرياء ستجعل نهايتها مأساوية.
وتعجب آخرون من صمت المشاهير والمؤثرين العرب حيال ما يجري في غزة، مقابل حشد الصهاينة كل أفراد المجتمع لتلميع صورتهم القبيحة.
مشاهيرنا في العالم العربي، من مطربين وممثلين، لم يتفاعلوا حتى بكلمة مع المجزرة الحاصلة في #غزة لأنهم يخافون أن يتم وضعهم في لائحة سوداء وبالتالي لا تتم دعوتهم للمهرجانات العربية ، العربية وليست الأجنبية، الكل صمتوا ، هؤلاء المشاهير الذين يطرب عليهم الكثير. https://t.co/3dd0blcDeT
— إياد الدليمي (@iyad732) December 11, 2023
وانتشرت منذ بدء الحرب بين المقاومة وجيش الاحتلال فيديوهات تسخر من مآسي الغزيين، ومقتل الأطفال، كما خرجت مغنية إسرائيلية بأغنية تدعو لإبادة الجميع في القطاع، وكلها تصرفات تعكس أخلاق الصهاينة المنحطة حسب نشطاء.