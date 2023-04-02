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جواهر

بالفيديو.. مذيعة الذكاء الاصطناعي تطمئن زميلاتها في “الجزيرة”!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مذيعة الذكاء الاصطناعي تطمئن زميلاتها في “الجزيرة”!

طمأنت مذيعة الذكاء الاصطناعي في برنامج “هاشتاج” زميلاتها الصحفيات في قناة “الجزيرة” بأنها “لا تمثل أي تهديد لمستقبل عملهن”.

وأكدت “نورا” في رسالتها لزميلاتها عبر البرنامج الذي يبث على “الجزيرة مباشر” أنها جاءت للمساعدة لا لأخذ أماكنهن”.

وعرضت المذيعة الاصطناعية خدماتها على “زميلاتها” قائلة إذا “رغبت إحداهن في إجازة اضطرارية فإنها ستحل مكانها بكل سرور”.

وحلت “نورا” محل الصحفية ميسون الدخيل في برنامج”هاشتاج “لأول مرة في شهر مارس المنصرم، وأجرت حوارا مع باحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وسألت “نورا” ضيفها طالب الأشقر عن سبب تخوف البعض من مجال الذكاء الاصطناعي، فرد أن هناك الكثير من المخاطر التي ينبغي التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل روبوت (تشات جي بي تي).

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، ويمكن أن تضلل الكثيرين في ظل صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار الأشقر إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تحل محل البشر في العديد من الوظائف، مما سيضر بالكثير.

ومؤخرا طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك و1000 خبير تكنولوجي بوقف تطوير ChatGPT، بعد دقهم ناقوس الخطر بشأن الآثار السلبية.

وبحسب تقارير إخبارية فإن ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي ومديرون تنفيذيون، دعوا في رسالة مفتوحة، إلى التوقف لمدة 6 أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة (شات جي.بي.تي-4) الذي أطلقته شركة أوبن إيه.آي في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التطبيقات على المجتمع.

وقالت الرسالة الصادرة عن معهد فيوتشر أوف لايف: “يجب تطوير أنظمة الذكاء الصناعي القوية فقط عندما نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية، وأن مخاطرها ستكون تحت السيطرة”.

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