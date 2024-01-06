بالفيديو.. مذيعة بريطانية تستفز المتابعين بتعاملها الوقح مع ضيفها الفلسطيني!

استفزت مذيعة بريطانية، متابعي حلقتها ورواد شبكات التواصل الاجتماعي بتعاملها الوقح مع ضيفها الفلسطيني، بعد انتشار مقطع لمقابلة مباشرة لها معه.

وبحسب صحيفة القدس العربي فقد أثارت المذيعة بقناة TALK TV المملوكة لقطب الإعلام روبرت ميردوك، غضبا وانتقادات وإدانات واسعة على مواقع التواصل.

وأعرب نشطاء وعدد من الصحافيين البريطانيين وغيرهم، عن استيائهم من الصحفية، التي وصفوها بالوقحة وغير المهنية في تعاملها مع ضيفها الدكتور مصطفى البرغوثي، الطبيب والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

ومن بين أبرز المعلقين على المقطع على موقع “إكس” الكاتب الصحافي البريطاني بيتر أوبورن، الذي قال في منشور له على حسابه، أرفقه بفيديو المقطع: “مصطفى البرغوثي صوت مميز ومفكر للغاية. إن الغطرسة والتعصب والجهل الذي أبدته المُحاورة يوضح مدى العمق الذي غرقت فيه الصحافة الغربية”.

وتصدر المقطع واسم المذيعة جوليا هارتلي بروير المواضيع الأكثر تداولا على موقع “إكس” في بريطانيا، وسط تعليقات أجمعت على إدانة المذيعة، التي كانت تقاطع وتصرخ في وجه الضيف الفلسطيني، وتظهر حركات غريبة، بدت “مقرفة” لكثيرين وهي تسخر من كلامه. في المقابل أشاد كثيرون بهدوء الدكتور البرغوثي، وقوة حجته.

وقد علق المؤرخ البريطاني البارز وليام دالريمبل على المقطع قائلا:” إنه مثال نموذجي للتحيز الشديد الذي يواجهه الفلسطينيون في الكثير من وسائل الإعلام الغربية. إنه لأمر فظيع أن نشاهد هذا المزيج من التعصب وكراهية الإسلام والجهل يتم عرضه على المباشر، ومن الرائع أن نشاهد صبر الشخص الذي أجريت معه المقابلة”.

يذكر أن المسؤول الفلسطيني حلّ ضيفاً في برنامج بروير في أعقاب اغتيال نائب زعيم حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، وبدأ بالحديث عن الأساس الديمقراطي لحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو ما أغضب المذيعة.

وفي اللقاء قال البرغوثي “هل تعتقدي أن إسرائيل دولة ديمقراطية؟”، لترد عليه “نعم أعرف أنهم دولة ديمقراطية ولديهم انتخابات”.

فقاطعها: “لقد دمر نتنياهو الديمقراطية.. هذا الرجل لديه الآن ثلاث أو أربع محاكم ضده، قضايا فساد”.

وتابع: “هذا الرجل يعرف أنه إذا توقفت الحرب فسوف يذهب إلى السجن”.

فقاطعته المذيعة وهي منفعلة “لا نملك الوقت الكافي للحديث عن تاريخ بنيامين نتنياهو.. هو ليس شخصية شعبية في إسرائيل.. وأنا لست هنا لأدافع عنه”.

وأضافت: “مصطفى.. تحدثت عن السابع من أكتوبر ووضعته في سياق تاريخي، أنا أفهم ذلك.. أرجو أن لا تكرر هذا مجدداً”.

وتابعت: “لقت أوضحت وجهة نظرك خمس مرات.. ليس لدي وقت لذلك”.

فرد البرغوثي قائلاً: “لا أعرف ما الذي لديك من الوقت له”.

بدورها صرخت هارتلي بروير قائلة : “أوه يا إلهي.. دعني أنهي جملتي يا رجل.. ربما أنت لست معتادا على وجود امرأة تتحدث”، مضيفة “لا أعلم، لكني أود أن أنهي الجملة يا سيدي. على أي حال…”.

ثم قال البرغوثي “أنت تضللي الجمهور بما قلته للتو”، مما دفع هارتلي بروير إلى الصراخ عليه مرة أخرى أثناء حديثه مبينة أن 20 ثانية أمامه للرد.

وأخيراً، أعطته 10 ثوان ليوضح كما هو رد الفعل المقبول على هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فقال البرغوثي: “انهوا الاحتلال واسمحوا للسلام أن يسود لكلا الشعبين”.

ثم قالت هارتلي بروير إن الرد كان “جيداً”، مضيفة: “أعتذر عن وجود امرأة تتحدث إليك”.

وفي تعليقه على المقطع، قال د.مصطفى البرغوثي، على حسابه على “إكس”: “غطرسة صحافية عنصرية وغير مهنية”.