بالفيديو.. مذيعة بقناة “بي بي سي” تصاب بنوبة ضحك على الهواء

أصيبت مذيعة، في قناة “بي بي سي” عربي، بنوبة ضحك هستيرية على الهواء وهي تقرأ الأخبار في “عالم الظهيرة”.

وانتشر سريعا، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمذيعة العراقية رانيا عطار وهي تحاول أن تواصل قراءة خبر حول زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبولندا ولكنها عجزت عن ذلك.

ولم تتمكن المذيعة من كتم ضحكاتها حتى عندما تم عرض صور الرئيس الأمريكي وهو يتحدث، حيث ظلت تضحك بصوت متقطع على الرغم من أن الخبر الذي كانت تذيعه ليس فيه ما يدعو للضحك.



وتراوحت ردود فعل النشطاء عبر المنصات الالكترونية بين معجب بهذه” الضحكة” التلقائية ومقدر لـ “مهنية” و”احترافية”رانيا العطار، وبين مستاء لعدم التزامها بـ” اللياقة الأدبية”.

في هذا السياق، قال سامي نومان “أفضل تعليق على شغل إدارة بايدن الخرقاء.. الإدارة المسخرة، رانيا العطار تستحق تقديرا كونيا على هذه الضحكة التلقائية، على الضحكة الساخرة المستحقة بجدارة”.

وعلق أحد المشاهدين أيضا على هذا الموقف، قائلا:” رانيا العطار مذيعة محترفة ومهنية، وكثير من الإعلاميين يقعون في مواقف غريبة، ولكن يبقى دور المخرج والمصور في معالجة هكذا حالات قد تحدث”.

وانتقد متابع آخر للخبر على حسابه على “تويتر”، حيث قال: “ممكن نفهم لماذا أجهشت مذيعتكم رانيا العطار بالضحك أثناء تقديمها لبرنامج عالم الظهيرة؟ مع أن الخبر الذي كانت تذيعه لا يدعو للضحك بل بالعكس”، مضيفا:” نرجو من البي بي سي أن توجه كادرها بالتزام اللياقة الأدبية واحترام المشاهد أثناء القيام بعملهم”.