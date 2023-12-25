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جواهر

بالفيديو.. مذيعة تركية تفقد وظيفتها بسبب كوب قهوة ستاربكس

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مذيعة تركية تفقد وظيفتها بسبب كوب قهوة ستاربكس

فقدت مذيعة تركية وظيفتها بسبب كوب قهوة “ستاربكس” التي تتعرض لحملات مقاطعة واسعة بسبب حرب غزة، ودعمها للاحتلال.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقدمت قناة “TGRT” التركية الخاصة على فصل المذيعة ميلتم غوناي، بعد أن ظهرت على الهواء مباشرة، وأمامها كوب قهوة “ستاربكس” الأمريكية.

وأضافت أن قرار الفصل شمل أيضا المخرج.

وقالت القناة التركية في بيان لها عبر منصة إكس إنّ المذيعة “ميلتم غوناي” ظهرت للجمهور خلال البثّ الإخباري يوم 24 ديسمبر 2023 وهي تقدّم الأخبار بكوب “ستاربكس” أمامها.

وتابعت: “وفقاً لمبادئ مؤسستنا، يُمنع منعاً باتاً أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ”.

كما أضافت القناة في بيانها: “ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة”.

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