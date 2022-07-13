بالفيديو.. مذيعة تصفع شابا على المباشر

صفعت مذيعة شابا على المباشر، خلال إعدادها تقريرا في الشارع وسط مجموعة من المواطنين في باكستان.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل غير متوقعة من مذيعة أحد البرامج، بعدما قامت بصفع مراهق على الهواء مباشرة.

وظهرت المذيعة وسط عدد كبير من الأشخاص، خلال إعدادها أحد التقارير في الشارع، بينما قام أحد المراهقين بمد يده أمام الكاميرا أكثر من مرة وهو ما أثار غضب المذيعة.

وأظهر الفيديو أن المذيعة قامت بصفع المراهق على وجهه، على ما يبدو بعد أن مد يده أمام الكاميرا مما أعاقها عن عملها.