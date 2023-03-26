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جواهر

بالفيديو.. مذيعة توقف بث تقرير على المباشر لتحتضن ابنها!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. مذيعة توقف بث تقرير على المباشر لتحتضن ابنها!

أوقفت مذيعة أمريكية بث تقرير على المباشر لتحتضن ابنها الناجي من حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بدنفر، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “فوكس نيوز” على يوتيوب وتداوله نشطاء عبر الشبكات، المراسلة أليشيا أكونا وهي توقف التصوير لتعانق ابنها الذي خرج من المدرسة التي شهدت إطلاق النار.

وقالت أكونا بعدما أوقفت التصوير: “إني آسفة جدا. لا يمكن وصف شعور مشاهدة ابنك وهو يخرج من مثل هذا الموقف”.

وكانت تقارير قد تحدثت بأن ابن أكونا هو الذي أخبرها بحادث إطلاق النار، بينما كانت تغطي حدثا آخر.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن طالبا يبلغ من العمر 17 عاما، أطلق النار وأصاب اثنين من الموظفين الإداريين في المدرسة.

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